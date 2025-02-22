مطار أبو سمبل الدولي يحتفل مع السائحين بظاهرة تعامد الشمس على وجه...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:35 مساءً - احتفى مطار أبو سمبل الدولي بالسائحين القادمين لمشاهدة الظاهرة الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث تضمن الاحتفال عروضًا فلكلورية مميزة، وتوزيع هدايا تذكارية للركاب. كما شهد الحدث حضور الفنان رضا خليل، الذي قدم للسائحين لوحات شخصية مرسومة على ورق البردي كهدية من المطار، ما أضفى طابعًا خاصًا على الاحتفالية.

ويُعتبر مطار أبو سمبل الدولي بوابة رئيسية لاستقبال الزوار القادمين خصيصًا لحضور هذا الحدث المذهل، حيث يشهد تزايدًا في أعداد الركاب عامًا بعد عام بفضل موقعه الفريد وقربه من المعبد، ما يجعله مقصدًا أساسيًا للسائحين في هذه المناسبة الاستثنائية. ويحرص المطار سنويًا على الاحتفال بهذه الظاهرة بأساليب مبتكرة ومتنوعة، تعكس روح الضيافة المصرية وتساهم في تعزيز تجربة الزوار، مما يعزز مكانته كأحد أهم المطارات السياحية في مصر.

يُعد تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل حدثًا عالميًا يعكس عبقرية المصريين القدماء في علم الفلك، حيث تتكرر الظاهرة مرتين سنويًا، يوم 22 أكتوبر ويوم 22 فبراير، وتستمر لمدة 20 دقيقة، مما يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.