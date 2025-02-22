ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 02:23 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إنتحال الصفة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش"له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "إنتحال صفة" ، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.