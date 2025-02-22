ضبط 385 قضية مخدرات و448 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 02:23 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (385) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (454) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (229 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت قرابة (44 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (19 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (16 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت أكثر من (6 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (5 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من (3 كيلو جرام).

كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت (765 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (430 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (200 جرام).

عدد (6892) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (448 قطعة سلاح نارى بحوزة 180 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش جرينوف.

(26) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(101) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(313) فرد محلى.

(1589) طلقة مختلفة الأعيرة.

(40) خزينة متنوعة.

(263) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87357) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(395) حكم جناية.

(27576) حكم حبس جزئى.

(4737) حكم حبس مستأنف.

(42992) حكم غرامة.

(11657) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (10) تشكيلات عصابية ، ضمت (24) متهم

إرتكبوا عدد (30) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المُبلغ بسرقتها: ضبط عدد (9) دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25045) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.