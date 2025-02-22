رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة ساندوز العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 02:22 مساءً - استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من شركة ساندوز العالمية برئاسة الدكتور جنكيز زعيم (رئيس قطاع META بشركة ساندوز العالمية)، وذلك بحضور الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، و الدكتور سامح الباجوري (رئيس شركة ساندوز مصر)، والدكتورة عُلا صادق (رئيسة قسم الشؤون التنظيمية ومديرة المكتب العلمي).

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة الدواء المصرية وساندوز العالمية في قطاع المستحضرات الطبية، كما أعلنت شركة ساندوز مصر عن تقديم رئيس القطاع الجديد، وذلك خلال اجتماع جمع بين قيادات الشركة وقيادات هيئة الدواء المصرية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل توسيع وجود ساندوز في السوق المصري، مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن النقاط الاستراتيجية، مثل توطين أدوية الأورام، ومستقبل المستحضرات الحيوية المشابهة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص والتحديات في القطاع.

كما تم استعراض الرؤية العامة للتعاون بين هيئة الدواء المصرية وساندوز مصر، بهدف دعم الابتكار وتعزيز وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية المصرية وتحقيق الأمن الدوائي.

من جانبه، رحب د. علي الغمراوي بوفد الشركة ورئيس القطاع الجديد، وأشاد بقوة العلاقات بين الطرفين، وسعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق العلاقات مع ساندوز مصر، وتهيئة المناخ لمزيد من التدفقات الاستثمارية للشركة داخل مصر، والعمل على توطين المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة وخاصة مستحضرات الأورام.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في تطور البنية الرقمية لهيئة الدواء المصرية، وأن ما تشهده الهيئة حاليا من تطور على المستوى الرقابي يعزز من فرص الاستثمار، وأن الهيئة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام ساندوز بدعم القطاع الصحي في مصر، والمساهمة في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية والأساسية.