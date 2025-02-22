رئيسة البرلمان القبرصية تزور مصر لتوقيع شراكات مع مجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 02:22 مساءً - تتوجه رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو، اليوم إلى مصر، حيث تقوم بزيارة رسمية خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، بدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي، حيث ستوقع معه مذكرة تعاون محدثة بين البرلمانين.

وستعقد ديميتريو اجتماعات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالي، ومع رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق.

وسيوقع الرئيسان ديميتريو وجبالى على مذكرة تعاون محدثة بين البرلمانين، كما ستلتقى مع بابا بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني.

وستقوم ديميتريو والوفد المرافق لها خلال زيارتها بزيارة مؤسسات الجالية اليونانية فى مصر، حيث سيجرون اتصالات مع ممثلى الجالية.

وستعود رئيسة المجلس إلى قبرص بعد ظهر يوم الأربعاء 26 فبراير 2025.

وسيرافق ديميتريو وفد برلمانى يتكون من النواب جورج كارولاس وكريستوس كريستوفيدس وبافلوس ميلوناس، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعى المستوى فى المجلس.