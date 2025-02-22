«ثابتين على الأرض» .. اللجنة المصرية توزع طرود غذائية وبطاطين على المواطنين شرق مدينة خان يونس (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 01:27 مساءً - وزعت اللجنة المصرية طرود غذائية وبطانيات على المواطنين شرق مدينة خان يونس.

استهدفت اللجنة مخيم بني سهيلا، وهي من أكثر الأماكن المنكوبة والمدمرة، ورغم هذا الدمار عاد المواطنون وأنشأوا خيام بين الركام.

يقول أحد المواطنين المقيمين في المخيم «بينا وبين مصر نسب وحسب، وقرابة وصلة دم ومحبة كبيرة».

ويضيف آخر «بشكر الشعب المصري على الموقف الثابت والعظيم بمنع التهجير».

وتابع ثالث «الله يبارك في الشعب المصري هم أخواتنا، هدموا بيتي واحنا ثابتين على الأرض»