وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يفتتحان دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 01:26 مساءً - افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة دار المغتربات بمجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا، وذلك بحضور النائب محمد عبد الرحمن راضي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة على تفقد دار المغتربات التي تسع إلى 20 طالبة، لتضاف إلى دور المغتربين والمغتربات التابعات للوزارة والبالغ عددهم 233 دارا على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات لما يقرب من 18 ألف طالب وطالبة بينهم أجانب.

كما تفقدت وزيرة التضامن ومحافظ القاهرة مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي، والذي يضم دارا للمسنات، والتقت بهن واستمعت لهن، حيث وجهن لها الشكر لحرصها على لقائهن والاستماع لهن.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة الأبناء بدار الأيتام بمجمع الخدمات والذين عبروا عن سعادتهم بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة، كما تم تفقد مركز أم النور الطبي ومنفذ البتول للسلع الغذائية وبازار الملكة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رآته داخل مجمع خدمات جمعية السيدة العذراء مريم بالمحمودي في شبرا وجودة الخدمات سواء المقدمة في دار المغتربات أو دار السيدات المسنات وأبناء مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كل الدعم لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لكي تقدم دورها التنموي الجاد في خدمة المجتمع.