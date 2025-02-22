وفد من «أحباء مصر والكويت» يشارك في الاحتفالات الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 01:26 مساءً - - تهاني البرتقالي: الكويت اكتسبت احترام العالم بدورها الإنساني المشهود

- عزام الصباح: مصر عمق استراتيجي وركيزة أساسية للسلام والاستقرار

يزور وفد من جمعية أحباء مصر والكويت البلاد للمشاركة في فعاليات الاحتفالات الوطنية.وأشارت رئيسة الجمعية تهاني البرتقالي إلى الحرص على مشاركة أهل الكويت فرحتهم في هذه المناسبة تعبيراً عن الحب للكويت وأهلها والعلاقة الراسخة التي تربط البلدين والشعبين.

وقالت إن الكويت رائدة في العمل الانساني والخيري واكتسبت احترام العالم في دورها الانساني المشهود.

من جهته، قال الرئيس الفخري للجمعية السفير الشيخ عزام مبارك الصباح إن مصر هي العمق الاستراتيجي للدول العربية وركيزة اساسية لترسيخ السلام والاستقرار للمنطقة، مشيداً بدور الجمعية في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.