وزير العمل يعلن 51 فرصة عمل جديدة بالسعودية براتب يصل لـ70 ألف ريال شهريا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:25 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائيين، من الجنسين، في تخصصات متنوعة، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر.

ودعا الوزير جبران الكوادر المصرية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942 ،لمدة 5 أيام ،من اليوم السبت الموافق 22-2-2025، حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأكد الوزير على أن فرص العمل هذه، توفرها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأوضح أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للشباب المصري في إطار استراتيجيتها نحو التشغيل والتأهيل والتدريب بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص الجديدة توفر أيضا تأمين صحي، وسكن، ومواصلات، وراتب أساسي، وأوضحت أن فرص العمل المتوفرة في هذه الطلبية الجديدة إلى السعودية تشمل ما يلي:

- عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) أخصائى أول واستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائى أول وإستشاري ، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول واستشارى، والراتب من 25000 إلى 50000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء عقم والتهاب، استشارى فقط، والراتب من 40000 إلى 70000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول استشاري، والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (25) تمريض نساء أخصائي تمريض بكالوريوس، والراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودي طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة.

- عدد (2) طبيبة نساء أخصائي نسائية، تخصص تجميل نسائي، والراتب من 25000 الى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 إلى 30 سنة.

- عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري، والراتب من 22000 إلى 42000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (4) طوارئ أخصائى، والراتب من 6000 إلى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة.

- عدد (1) أخصائي أشعة، والراتب من 10000 إلى 15000 طبقا لسنوات الخبرة، والسن من 21 حتى 30 سنة.