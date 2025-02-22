تحت رعاية وزارة التضامن .. بدء العد التنازلي للنسخة الثالثة من مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:24 صباحاً - تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تستعد شركة فوكس للتسويق التجريبي لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية .. رمضان 2025"

تنطلق فعاليات مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية- رمضان 2025"، برعاية كل من شركة إي آند مصر، وشركة تعمير، وشركة نستله مصر، وشركة إي فاينانس، وشركة ماجي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي المصري، وبنك القاهرة.

ومن المنتظر أن تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، ومبادرة المنفذ، مؤتمراً صحفياً خلال الشهر الجاري، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وكريم مكي، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي ومؤسس المبادرة، وأحمد إمبابي، مدير عام الاتصال المؤسسي والعلامات التجارية.

وتستهدف مبادرة المنفذ "كل يوم حكاية- رمضان 2025"، توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجاً.

وقال كريم مكي، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي، ومؤسس المبادرة، إن "المنفذ"، تأتي تماشياً مع جهود الدولة المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للشركات نحو المشروعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن غير القادرين، في ضوء رؤية مصر 2030.

وأكد أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة تسعى لخلق قيمة مضافة للمجتمعات التى تعمل بها، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية التى تعمل على خدمة المجتمع.

وصرح "مكي"، بأن المبادرة في النسختين السابقتين حققت نجاحاً كبيراً في ظل تضافر الجهود، وتمكنت من رسم الفرحة على وجوه العديد من الأسر، وهو أقل شيء يمكن تقديمه للأهالي في مختلف ربوع مصر.