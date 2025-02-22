غيابات الأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة الليلة.. فريق بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:29 صباحاً - يواجه الفريق الكروي الأول الأهلى نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الزمالك 11 لاعباً هم: "يحيى عطية الله – ياسر إبراهيم – رضا سليم – محمد مجدي أفشة – كريم فؤاد – علي معلول – عمر كمال عبد الواحد – طاهر محمد طاهر للإصابة ومصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - سمير محمد لأسباب فنية".

بينما يستعيد الزمالك جهود كل محمد عواد ومحمد شحاتة ومصطفى شلبى بعد انتهاء الايقاف فيما يستمر غياب ناصر ماهر بسبب الإيقاف ومحمود جهاد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى للإصابة وشيكابالا وأحمد رفاعى لعدم الجاهزية الفنية، ومهاب ياسر، محمد عاطف، جيفرسون كوستا، مصطفى الزناري لأسباب فنية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.