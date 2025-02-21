مواجهة نارية بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 فبراير 2025 01:29 مساءً - أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقامة حاليا بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة "نيون" السويسرية عن مواجهة نارية بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ووفقا للنظام الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا، تم تقسيم الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 إلى مستويين يضم المستوى الأول الفرق التي تأهلت مباشرة إلى الدور ثمن النهائي بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، بينما يضم المستوى الثاني الفرق التي أنهت المرحلة التمهيدية بين المركز التاسع والرابع والعشرين والتي تمكنت من عبور الملحق.

وضمت قائمة الفرق التي ضمنت التأهل مباشرة إلى دور الـ16 كلا من: ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر - برشلونة الإسباني - ليل الفرنسي - أستون فيلا الإنجليزي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - أرسنال الإنجليزي – الإنتر الإيطالي.

في حين ضمت قائمة الفرق التي تأهلت لدور الـ 16 عبر الملحق كلا من: باريس سان جيرمان الفرنسي - بنفيكا البرتغالي - بوروسيا دورتموند الألماني - بايرن ميونخ الألماني - كلوب بروج البلجيكي - ريال مدريد الإسباني - فينورد الهولندي - آيندهوفن الهولندي.

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يومي 4 و5 مارس المقبل لإقامة منافسات مرحلة الذهاب بدور الـ 16، فيما تقام مرحلة الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستقام يوم 31 مايو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.