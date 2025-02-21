السفير الفرنسي يزور وكالة الفضاء المصرية ويشيد بتطورها التقني ودورها الرائد في قطاع الفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 فبراير 2025 11:36 صباحاً - استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السيد إريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية إلى مقر الوكالة، وذلك اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، حيث اطلع على أحدث التطورات والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الوكالة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وخلال الزيارة، أعرب السفير الفرنسي عن بالغ سعادته وإعجابه بالتقدم اللافت الذي تشهده وكالة الفضاء المصرية، مثنيًا على البنية التحتية المتطورة والمعامل المتقدمة التي تمتلكها، فضلاً عن الكفاءات الهندسية والعلمية المتميزة التي تعمل داخل الوكالة، والتي تعكس المستوى الرفيع للكوادر المصرية في قطاع الفضاء.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معمل الاختبار والتجميع والتكامل للأقمار الصناعية، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول العمليات التقنية المتقدمة التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي ختام الزيارة، توجه الأستاذ الدكتور شريف صدقي بالشكر إلى سعادة السفير على هذه الزيارة المثمرة، داعيًا إياه لحضور مؤتمر New Space Africa 2025، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية في أواخر أبريل المقبل، باعتباره منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، لا سيما بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين.

تعكس هذه الزيارة الاهتمام المتزايد بالتعاون بين مصر وفرنسا في مجالات التكنولوجيا والابتكار الفضائي، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.