مانشستر سيتي يعيد حساباته للإطاحة بنجومه الكبار بعد وداع دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 فبراير 2025 12:32 صباحاً - يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لعملية تطهير في الفريق خاصة بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني في الملحق المؤهل لدور ثمن نهائي البطولة.

وودع مانشستر سيتي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني بالخسارة بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية ، فإن مانشستر سيتي يخطط للإطاحة بثمانية من نجومه المخضرمين في الفريق بعد وداع لقب دوري أبطال أوروبا، إذ يستعد بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة لعملية تطهير كبيرة بعد النتائج السلبية للفريق خلال الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن قائمة اللاعبين التي يستعد مانشستر سيتي للإطاحة بهم خلال الصيف المقبل تشمل كل من جاك جريليش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان والحارس البرازيلي إيدرسون، ومن المتوقع أيضاً أن يغادر كايل ووكر النادي بشكل دائم عندما يعود من فترة إعارته إلى ميلان.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر جميع اللاعبين الذين يرغب مانشستر سيتي في التخلي عنهم تصل إلى 30 عاماً أو أكثر، وهو ما يشير إلى أن جوارديولا حريص على إضافة المزيد من الشباب إلى فريقه، وبما أن الموسم الحالي أصبح على وشك الانهيار بالنسبة للنادي، سيتعين عليه أن يعطي الأولوية للمستقبل.

ومن المتوقع أن يضع المدير الفني الإسباني ثقته في اللاعبين الأربعة الذين وصلوا في شهر يناير الماضي مثل عمر مرموش، ونيكو غونزاليس، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، من أجل تثبيتهم في الفريق قبل بداية الموسم المقبل، ومع ذلك، يجب أن يكون هذا متوازنا مع النتائج على أرض الملعب حيث لم يضمن النادي بعد مكانا في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.