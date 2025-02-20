مهمتها فتح الطرقات وإنشاء المخيمات.. الفلسطينيون يستقبلون معدات اللجنة المصرية القطرية فى شمال غزة بفرحة كبيرة وهتافات "تحيا مصر وتحيا السيسى".. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 11:27 مساءً -

بدأت مصر فى تنفيذ خطة رفع الركام من قطاع غزة، حيث وصلت اليوم معدات اللجنة المصرية القطرية إلى شمال غزة، لفتح الطرقات وإنشاء المخيمات.

ودخلت المعدات رافعة أعلام مصر وقطر، فيما استقبلها الفلسطنيين فى قطاع غزة بترحاب وفرحة شديدة، ووقف الشباب وسط البيوت المهدمة لاستقبال المعدات المصرية القطرية، وتعالت هتافاتهم "تحيا مصر.. تحيا السيسى".

ووقف أحد الفلسطينيين فى وسط شمال غزة لاستقبال المعدات وقال موجها حديثه لسائقي لمعدات المصريين: "نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ا"أن يجبر خاطركم فى الدنيا والآخرة، ويجعلكم من السعداء بصحبة الأنبياء".