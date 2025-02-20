شاهد الزمالك يُنهي مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:30 مساءً - شهد مران الزمالك اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة استعدادا لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الخميس على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز والعمل بجدية استعداداً للقاء القمة، وشدد على أهمية تحقيق الفوز في اللقاء ، وشرح بعض الأمور الفنية التي ستم تنفيذها في المران.

وبدأ التدريب بفقرة بدنية تحت إشراف مايكل موريرا مخطط الأحمال لتجهيز اللاعبين بدنياً لمباراة القمة المقبلة، وحرص البرتعالي جوزيه بيسيرو المدير الفني على متابعة الفقرة البدنية.

وفي نفس الوقت خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف نونو كارباتو مدرب الحراس، شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة فنية للاعبين لتطبيق بعض الجوانب الخططية استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه الفقرة الفنية.

مصطفى شلبي مصطفى شلبي

ناصر منسي ناصر منسي

أحمد حسام أحمد حسام

الجفالى الجفالى

بيسيرو بيسيرو

حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد

زيزو زيزو

عبد الله السعيد عبد الله السعيد

محمد حمدى محمد حمدى

محمد شحاتة محمد شحاتة

محمد صبحي محمد صبحي

محمد عاطف محمد عاطف



