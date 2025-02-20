كهربا يصنع هدفين في فوز الاتحاد على أبو سليم ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:30 مساءً - قاد المصري محمود عبد المنعم كهربا فريقه الاتحاد لتحقيق فوزا كبيرا على نظيره فريق أبو سليم الليبي، بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ونجح كهربا في صناعة هدفي الاتحاد الليبي الثاني والثالث في شباك فريق أبو سليم بالدوري الليبي.

وكان نادي الاتحاد الليبي قد أعلن عن تفعيل بند الشراء في عقد إعارة المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي.

وكتب حساب النادي الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد بدايته المميزة رفقة الفريق، وبعد رغبة اللاعب قررت إدارة النادي تفعيل بند شراء عقد النجم محمود كهربا، بالتوفيق للڤولت العالي في قادم المواعيد.

وضم الاتحاد الليبي "كهربا"، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في يناير الماضي. وكان موقع "عين ليبيا"، قد أكد على تفعيل بند الشراء الموجود في عقد محمود كهربا لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي المصري، لمدة موسم ونصف مقابل مليون و 200 ألف دولار.