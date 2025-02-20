سفير الكويت ونائب رئيس المجموعة العلمية بالكويت يتفقدان التوسعات الجديدة بمستشفي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:29 مساءً - أعرب السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة عن سعادته وفخره بما حققته مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من تطور وتقدم في تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالحروق بشكل مجاني في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الغانم سعي الكويت حكومة وشعبا لتدعيم كافة المبادرات التطوعية الرامية الي تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة في المجال الصحي وتؤمن بضرورة تضافر الجهود وتفعيل التعاون على المستوى الدولي والاقليمي من أجل تقديم خدمة علاجية سريعة وفعالة لكل من يحتاج إليها دون النظر الي الحالة المادية باعتبار العلاج احد حقوق الإنسان الأساسية التي توجبها الشرائع السماوية وتحض عليها المواثيق الدولية .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير الغانم الي مؤسسة اهل مصر للتنمية ومستشفي اهل مصر لعلاج الحروق يرافقه الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح نائب رئيس المجموعة العلمية القابضة والدكتور محمد عويضة العجمي رئيس المكتب الصحي لتفقد التوسعات الجديدة للمستشفي وتدشين غرفة العمليات الكبرى وقاعة انتظار المرضي التي تم تجهيزهما بتبرع من المجموعة العلمية القابضة بالكويت استكمالا للدور الكبير الذي قامت به الدكتورة سعاد الصباح في إنشاء المستشفي .

حضر فعاليات الجولة التفقدية ومراسم الافتتاح المهندس إبراهيم محلب الرئيس الشرفي وعضو مجلس الامناء لمؤسسة اهل مصر للتنمية والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس الامناء والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس الامناء.



على الصعيد نفسه اشاد كل من المهندس إبراهيم محلب والدكتورة هالة السعيد والدكتورة هبة السويدي بالتعاون المثمر بين مصر والكويت في دعم القضايا الإنسانية، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين،

كما اثنوا على الدعم المستمر الذي يتم تقديمه للمستشفى من أبناء الكويت منذ وضع حجر الأساس حتي اليوم .