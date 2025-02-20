اتحاد الكرة يعدل موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر بعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 09:32 مساءً - قرر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تعديل موعد بعض مباريات كأس مصر بناء على ما أسفرت عنه قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لارتباط الثلاثي "الزمالك، بيراميدز، والمصري" بها.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

انتهت مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر عقب فوز المصرى البورسعيدى على وادى دجلة وتأهل بيراميدز على حساب المنصورة.

وأقيمت مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الكأس والتي نجح خلالها إنبى فى الفوز على الاسماعيلى بهدف دون رد بينما تخطى الجونة نظيرة تيم أف سى وفاز سيراميكا على طلائع الجيش وأنتصر سموحة على زد.

حيث جاءت النتائج كالتالى ..

إنبى 1 – 0 الاسماعيلى

سيراميكا 2 – 0 طلائع الجيش

سموحة 1 – 0 زد

الجونة 3 – 1 تيم أف سى

ويتبقى أربع مباريات ضمن دور الـ 16 وهم ..

الزمالك ضد مودرن سبورت تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء.

البنك الاهلى ضد المصرى تقام الجمعة 7 مارس 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء.

غزل المحلة ضد فاركو تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء.

بيراميدز ضد المقاولون العرب تقام السبت 8 مارس 2025 الساعة الثامنة والنصف مساء.