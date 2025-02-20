أخبار مصرية

اليوم وغدا.. قناة ON تذيع أكبر حوار تليفزيونى عن مستقبل السياحة فى مصر

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  • اليوم وغدا.. قناة ON تذيع أكبر حوار تليفزيونى عن مستقبل السياحة فى مصر 2/4
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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 09:32 مساءً - تذيع قناة ON في تمام الساعة 8.30 مساءً اليوم وبنفس الموعد غدا، الحوار الصحفي التليفزيوني الأكبر عن مستقبل السياحة في مصر، من المتحف المصري الكبير في برنامج "المواجهة - حق المعرفة" ، مع الكاتب الصحفي الكبير مصطفى النجار.

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ضيوف البرنامج

 

ويستضيف البرنامج مجموعة من أكبر رجال الأعمال والاستثمار السياحي في مصر، للرد على أسئلة: هل مصر قادرة على استقبال 30 مليون سائح في 2030؟، وما هي الحوافز التي تقدمها مصر لزيادة الاستثمار السياحي؟، وماذا تقدم الدول المجاورة التي حققت طفرات في السنوات الأخيرة؟.

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الضيوف

 

كما يتطرق الحوار للإجابة على هل نحن في حاجة الى إعادة تسعير اراضى الاستثمار السياحي والتي تختلف عن الاستثمار العقاري؟، وهل تشكل المطارات المصرية ومنظومة الطيران المدني عائقا في زيادة الأعداد المنشودة؟.

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الكاتب الصحفى مصطفى النجار

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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