"اللعبة اتغيرت" انطلاقة جديدة لقنوات أون سبورت في 22 فبراير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 08:34 مساءً - أعلنت شبكة قنوات أون سبورت عن بدء مرحلة جديدة من التطوير والتغيير، تحت شعار "الساعة 2 يوم 22/2 دوس أون.. اللعبة اتغيرت"، في إشارة إلى انطلاق خطتها الجديدة لتحديث البرامج والمحتوى الرياضي المقدم للمشاهد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة المتحدة للرياضة، التي تتولى تطوير قنوات أون سبورت المرئية والمسموعة، في إطار استراتيجيتها لدعم وتطوير الرياضات المختلفة، وتقديم محتوى رياضي عالمي للمشاهدين في مصر والوطن العربي.

ومن المتوقع أن يشمل التطوير تغييرات شاملة في شكل ومضمون البرامج، مع التركيز على تقديم تحليلات رياضية متطورة، وتقنيات بث حديثة، وتغطية حصرية لأبرز الأحداث الرياضية، مما يعزز مكانة أون سبورت كواحدة من أبرز الشبكات الرياضية في المنطقة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة قنوات "أون سبورت"، وذلك خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعلى رأسهم الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن الشعار الجديد لمجموعة قنوات "أون سبورت"، حيث تم اختيار اللون الأخضر ليعكس قيم الحيادية والمصداقية التي تسعى القناة لترسيخها في المحتوى الرياضي الذي تقدمه.

وتضم الشركة المتحدة للرياضة تحت مظلتها مجموعة من المنصات الإعلامية الرياضية، من بينها قنوات أون سبورت، كورة بلس، وأون سبورت FM، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الإعلام الرياضي وتقديم محتوى متنوع ومتميز يواكب أحدث التطورات في المجال.

ويأتي هذا التحديث ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز دور الإعلام الرياضي في دعم الرياضة المصرية، وتقديم تغطية متكاملة تعكس تطلعات الجماهير وتساهم في زيادة الوعي بالقضايا والأحداث الرياضية المختلفة.