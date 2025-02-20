الرئيس السيسى يشكر ملك وملكة إسبانيا ورئيس الحكومة على حفاوة الاستقبال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 08:34 مساءً - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير للملك فيليب السادس ملك أسبانيا والملكة ليتيزيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال زيارته لمملكة إسبانيا.

كما تقدم الرئيس السيسى بالشكر إلى "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية على اللقاءات والمباحثات المثمرة التي عكست قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، أملاً في أن تسفر الزيارة عن دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لاستقبال الملك والملكة ورئيس الحكومة الإسبانية في مصر.

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى.