كولر يكتفي بمعسكر 24 ساعة في الاهلي استعداداً لمباراة الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 06:32 مساءً - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، دخول معسكر مغلق مُبكر قبل مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وفضّل المدرب السويسري خوض مران ظهر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش ، وسيخوض المران الأخير في الخامسة من مساء غداً ، الجمعة، ثم يدخل الفريق بعده المعسكر الاعتيادى ليلة المباريات بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً للمواجهة المرتقبة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والتفاصيل الخاصة باللقاء وطريقة لعب المنافس وغيرها من التعليمات الفنية .

وواصل مارسيل كولر المدير الفني ، فرض السرية على تدريبات الفريق اليوم من خلال منع التصوير ، ورفض تواجد أي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بداعى تراجع أداء ومستوى الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر أمس عقب راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق مران استشفائي صباح الأثنين بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة مساء الأحد في الجولة الـ14 للدوري بملعب برج العرب، قبل أن يحصل على راحة أمس الأول وتدرب أمس واليوم استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة.