مبابى أفضل لاعب في الأسبوع بدورى أبطال أوروبا متفوق على أوركون كوكو ونوا لانج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 06:32 مساءً - حصد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب في الأسبوع ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تألقه اللافت أمام مانشستر سيتي.

وقاد مبابي فريقه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، بعدما أحرز هاتريك في شباك مانشستر سيتي، متفوقًا على كل من أوركون كوكو (بنفيكا)، نوا لانج (آيندهوفن)، وفيتينيا (باريس سان جيرمان).

ريال مدريد يعبر إلى ثمن النهائي بثلاثية جديدة

نجح ريال مدريد في تكرار فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو. وكان الميرينجي قد تفوّق ذهابًا 3-2 في ملعب "الاتحاد"، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين 6-3.

بدأ مبابي التسجيل مبكرًا بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 34، ثم أكمل الثلاثية في الدقيقة 61. وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 92 عبر نيكو جونزاليس، مستغلًا كرة مرتدة من العارضة بعد تسديدة من عمر مرموش.

مباراة منتظرة في ثمن النهائي

من المقرر أن يواجه ريال مدريد في دور الـ16 إما أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن، في مواجهة قوية مرتقبة حيث سيتم سحب قرعة دور الـ16 غدا فى مقر الاتحاد الأوروبى فى سويسرا.

أرقام قياسية لمبابي

رفع كيليان مبابي رصيده إلى 28 هدفًا في 38 مباراة بمعدل 0.74 هدفًا في المباراة الواحدة. ومع إمكانية وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، وكأس الملك، قد يتمكن مبابي من الوصول إلى 50 هدفًا أو أكثر هذا الموسم.