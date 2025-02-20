مدبولى يشهد توقيع بروتوكول بين التعليم العالى والنيابة العامة لنشر المعرفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 06:32 مساءً - على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والنيابة العامة، وذلك فى مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوى المعرفى والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُمثلًا لبنك المعرفة المصرى، والسيد المستشار محمد شوقى، النائب العام.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون فى مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوى المعرفى لبنك المعرفة المصرى، هذا إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوي.

وأضاف: أن بروتوكول التعاون يستهدف أيضًا تبادل الخبرات التى يتم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة فى مجال التعليم والنشر والارتقاء بمستوى البحث العلمي.