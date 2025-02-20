قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 06:32 مساءً - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي.

بيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



تقام مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.



الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

تم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

وأقيمت القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.