الإعلامية دينا عصمت تناقش الدكتوراه حول الحروب السيبرانية ودورها في التأثير على الرأي العام للقضايا المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 05:27 مساءً - تناقش الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" على شبكة قنوات Dmc رسالة الدكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان "الإرهاب الإلكتروني على وسائل التواصل الإجتماعي ودوره في بث الأخبار الكاذبة للتأثير على إدراك الجمهور في القضايا المصرية".

وتعد رسالة الباحثة هي الأولى من نوعها، التي ترصد وتفند أساليب الحروب السيبرانية واستخدامها للأخبار الكاذبة والشائعات للتأثير على الوعي الجمعي للجماهير المصرية.

وتناقش الباحثة رسالتها تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي" الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة"، ومناقشا ورئيسًا للجلسة الأستاذة الدكتورة منى سعيد الحديدي "الاستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة"، ومناقشا لواء دكتورأسامة راغب عطا "مستشار الأكاديمية العسكرية العليا وأستاذ الإعلام السياسي"، وذلك بعد غدٍ السبت الموافق 22 فبراير 2025، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.