قرعة الكونفدرالية 2025 تضع المصري ضد سيمبا التنزاني في ربع النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 05:27 مساءً - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة سيمبا التنزاني.



مهمة صعبة تنتظر المصري في كأس الكونفدرالية 2025



وأقيمت مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.

ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

وتم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

وستكون القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.

وستلعب مباريات ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام مباريات الذهاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و8 أبريل 2025، بينما ستجرى مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يومي 2 و9 أبريل 2025، كما ستحدد القرعة المواجهات المحتملة في الدور نصف النهائي، حسبما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقرر "كاف" تغيير بعض لوائح دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مع تمديد مهلة تسجيل اللاعبين إلى 28 فبراير الجاري، بعدما كانت محددة سابقًا في 31 يناير الماضي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي أقدم على تغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، التي باتت تسمح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب جديد في قوائم الأندية، حتى إن سبقت له المشاركة في أي من مسابقات "كاف" مع نادٍ آخر خلال ذات الموسم الكروي.