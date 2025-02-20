حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 05:26 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول القواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية.

تهدف ورشة العمل إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية للمستحضرات غير الوصفية، بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٧ فبراير٢٠٢٥، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

ورشة العمل مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.

تبدأ ورشة العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/mwsk756h

للاطلاع على الأجندة برجاء الضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/yw42d8n3