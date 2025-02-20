السكة الحديد : تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 05:26 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر رئيس الهيئة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطارى 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس .

حيث تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 22/2/2025 تعديل تركيب قطار 915 ( القاهرة / الإسكندرية ) بتركيب ( 3 عربات درجة أولي مكيفة أسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني مطو ر ) وبنفس جدوله الحالي .

كما تقرر إعتباراً من يوم الأحد الموافق 23/2/2025 تعديل تركيب قطار 900 ( الإسكندرية / القاهرة ) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي .

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .