شاهد مقر حفل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 04:30 مساءً - نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صورًا من مقر إقامة حفل قرعة الدور ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى القارة السمراء اليوم الخميس صوب العاصمة القطرية "الدوحة"، لمتابعة مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرعة دوري أبطال إفريقيا (3) قرعة دوري أبطال إفريقيا (3)



تفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

تقام مراسم سحب القرعة فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية، كما تجرى القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم.

ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).

في حين ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

قرعة دوري أبطال إفريقيا (4) قرعة دوري أبطال إفريقيا (4)

وسيتم سحب قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما ستبدأ مراسم سحب قرعة دورى أبطال أفريقيا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يتم سحب القرعة بنظام المستويات، حيث يتواجد أفضل أربع فرق التي تصدرت المجموعة في التصنيف الأول، على أن يتواجد أصحاب وصافة المجموعات في التصنيف الثاني.

وستكون القرعة بوضع فرق التصنيف الأول في مواجهة فرق التصنيف الثاني، حيث تستضيف الفرق "المتصدرة" مباراة الإياب، ولا يمكن لفرق من نفس المجموعة أن تلتقي مجددا في ربع النهائي.

قرعة دوري أبطال إفريقيا (2) قرعة دوري أبطال إفريقيا (2)



صدام عربي مؤكد ينتظر الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

حل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات، لينتظر مواجهة أحد الفرق الآتية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي المغربي، الهلال السوداني، الترجي التونسي، بينما سيلعب بيراميدز مع أحد أندية أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.

في حين من المقرر أن يواجه الزمالك أحد الأندية التالية: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، والرياضي القسنطيني الجزائري، وأسيك الإيفواري، بينما سيلعب المصري البورسعيدي مع أحد أندية سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

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