ندوة لمناقشة كتاب ”جمال حمدان خبيئة مصر” بنقابة الصحفيين .. الأحد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 04:29 مساءً - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "جمال حمدان خبيئة مصر "، للكاتب الصحفي د. السيد رشاد، يشارك في المناقشة، أ.د حسين البنهاوي رئيس تحرير سلسلة أدباء القرن العشرين، أ.د رفعت سيد أحمد الكاتب والمفكر وخبير قضايا الصراع العربي الفلسطيني، الكاتب الصحفي أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة "النهار"، والأستاذ/ علي عبد الحميد رئيس مركز الحضارة للتنمية الثقافية ناشر الكتاب.

يدير الندوة الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة "علاء الدين"، وذلك يوم الأحد 23 فبراير 2025م، الساعة السادسة مساءً، بقاعة طه حسين في الدور الرابع.