أخبار مصرية

محامى ضحايا سفاح المعمورة: يكشف عن وجود شريك تعاون مع الجاني في إيقاع الضحايا

0 نشر
0 تبليغ

محامى ضحايا سفاح المعمورة: يكشف عن وجود شريك تعاون مع الجاني في إيقاع الضحايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 03:32 مساءً - كشف صبره القاسمي محامى ضحايا "سـفاح المعمورة"، تفاصيل تورط تشكيل عصابي، مع السفاح للاستيلاء على أموال الضحايا.

 

وقال صبره القاسمي محامى الضحايا، إن التحقيقات مع السفاح كشفت عن وجود شريك له يدعى "ب،ح"، وهو أحد الموكلين لديه، الذى كان يقوم بإقراض الضحايا مبالغ مالية بالربا، واخذ ايصالات أمانة عليهم حتى يكونوا تحت سيطرته هو والسفاح.

 

وأشار محامى ضحايا "سـفاح المعمورة"، أن السفاح وشريكه كانا يوقعان الضحايا في فخ، حيث إنه بعد الحصول على إيصالات أمانة على الضحايا يتم رفع قضايا ضدهم في حين يقوم آخر بتوصيل الضحايا الى السفاح وعمل توكيل له لدفاع عنهم، لكنه باتفاق مع الشريك يخسر القضية الخاصة بالضحايا، تمهيدا للاستيلاء على أموالهم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا