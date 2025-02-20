رئيس جامعة الأزهر ونائبه والسفير المصري يزورون وزير الشئون الدينية الإندونيسي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 03:31 مساءً - انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي تؤكد على التراحم والتآخي بين بني البشر جميعًا، وفي لفتة إنسانية تعكس وتؤكد على إرساء دعائم الأخوة الإنسانية؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على هامش زيارته إلى إندونيسيا، يرافقه فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والسفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا؛ بزيارة معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشئون الدينية في إندونيسيا، وذلك بمقر إقامته في مستشفى (فندق إنمدة) بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للاطمئنان علي صحته بعد تعرضه لوعكة صحية قبيل أيام ونقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه وجه معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشئون الدينية الإندونيسي؛ الشكر والتقدير إلى رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق لسيادته، وعبَّر عن سعادته بهذه الزيارة الغالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور قمر الدين أمين، الأمين العام لوزارة الشئون الدينية، والدكتور أنانج ركزا، رئيس معهد تزكي، والسيد نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين رئيس ديوان المساجد وشئون التعاون والعلاقات الدولية منسق الزيارة.