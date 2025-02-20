لجنة المشاركة السياسية بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة خطة عملها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 02:25 مساءً - عقدت لجنة المشاركه السياسية بالمجلس القومي للمرأه اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة ، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة القادمة.

واستعرضت الدكتورة رشا مهدي خطة عمل اللجنة المستقبلية ٢٠٢٥ -٢٠٢٦ والتي تهدف إلى نشر الوعي بين المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الشائعات، من خلال التركيز على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية داخل وخارج مصر وتمكينها سياسيا ، من خلال تدريبات توعوية للسيدات بمختلف الفئات بالاستعانة بكوادر متخصصين في المجال السياسى من مختلف أنحاء الجمهورية ، وضرورة التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات .