رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء: معرض "أهلا رمضان" يوفر كافة السلع بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 01:29 مساءً -

تابع مرزق رزيق سالم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء ، اليوم الخميس ، خلال جولة ميدانية، منافذ اهلا رمضان المنتشرة داخل مدينة الحسنة ، للاطمئنان على توفير كافة السلع والمواد التموينية بكافة المعارض.

وأكد رئيس مدينة الحسنة على فتح عدة نوافذ لبيع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية التي تلبي احتياجات ومتطلبات الأسرة السبناوية ، بالإضافة إلى معرض أهلا رمضان الرئيسي الذي يعرض كافة السلع والمواد التموينية والخضار بأسعار مناسبة وبنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20-30%.

وأكد رئيس مدينة الحسنة انه تفقد معرض" أهلا رمضان" الرئيسي وعدد من النوافذ المخصصة لبيع السلع والمواد التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك وخاصة التمور و السلع الغذائية والعصائر المتنوعة للتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تابع توافر كافة السلع ، وملاحظة صلاحيتها وجودتها، والتأكد من نسب التخفيضات، لرفع العبء عن كاهل المواطنين مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد حرصه على تفقد كافة السلع ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، وتوفير كافة السلع التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

ولفت إلى أن معارض "أهلا رمضان" ستغطي جميع الأحياء، والقرى والتجمعات التابعه من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق مركز و مدينة الحسنة.