ضبط المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القليوبية) وعثر بداخل المطبعة على (716 نسخة مقلدة ومنسوخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.