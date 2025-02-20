ضبط قائد سيارة لاصطدامه بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة فى الواقعة ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية المسائلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .