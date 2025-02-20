محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً بمجلس إدارة المناطق الصناعية بالصف وجرزا بالعياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 12:32 مساءً -

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب ابو ساعد بالصف وجرزا بالعياط وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى وانتظام العمل بتلك المناطق وأبرز المعوقات التي تواجه العمل لتذليلها .

واكد المحافظ علي الأهمية التى يوليها الجهاز التنفيذى للمحافظة للمناطق الصناعية والاستثمارية بعرب ابوساعد وجرزا والعمل على إخراجها بشكل حضارى متكامل من بنية تحتية ومرافق وطاقة كهربائية كاملة وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل.

واطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اللقاء على تقرير مفصل من رؤساء اجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بعرب ابوساعد وجرزا وخطط العمل المستقبلية موجهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة والتعامل الفوري حيال اي مشكلات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة التنفيذية الداخلية للمناطق الصناعية بعرب ابوساعد وجرزا والتى تتناول الجوانب الإدارية والفنية والمالية للعمل بتلك المناطق الصناعية.

كما حرص المحافظ على الاستماع من ممثلى المستثمرين بالمناطق الصناعية على طلبات المستثمرين والعقبات التى تواجههم كما تابع المحافظ إجراءات إنشاء جمعية مستثمرى المناطق الصناعية بعرب ابو ساعد وجرزا مشدداً على سرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار لخروجها للنور .

حضر اللقاء السادة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ورئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية ورؤساء أجهزة المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار وجمعية مستثمري عرب ابو ساعد وجرزا .