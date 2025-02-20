أستاذ علوم سياسية: إسبانيا تثق فى دور مصر القيادى بالمنطقة لإحلال السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 11:26 صباحاً -

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس السيسى لإسبانيا مهمة، لأننا بدأنا مسار عملية السلام فى مطلع مدريد والتى لها مواقف إيجابية منذ مؤتمر مدريد وإلى اليوم وتواصلت العلاقات العربية خاصة مع مصر.

وأضاف طارق فهمى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الإسبان يروا فى مصر أنها دولة مستقرة تلعب دور مهم لفرض الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الحفاوة الكبيرة التى لقاها الرئيس السيسى فى إسبانيا جزء منه للدور القيادى لمصر فى القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

ولفت طارق فهمى، إلى أن الإعلام الإسبانى والأوروبى اهتم بشكل كبير بطبيعة الزيارة لأنها تعتبر الزيارة الرسمية الثانية للرئيس السيسى بعد الزيارة الأخيرة التى كانت عام 2015، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ركز على قضية الصراع العربى الإسرائيلى والسلام وفكرة التهجير.