قضايا مصر والمنطقة في الملتقى الأول للإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 11:25 صباحاً - نظمت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على مدى ثلاثة أيام الملتقى الأول للإعلام الداخلي بالهيئة الذي تنتشر مراكزه في جميع محافظات الجمهورية 96 مركزًا إعلاميًا وتضم الكوادر المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال المباشر.

وصرح الدكتور أحمد يحيى مجلي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بأن الملتقى الأول الذي بدأ يوم الأحد 16 فبراير الجاري حضره 80 من قيادات وكوادر الإعلام الداخلي في القاهرة والمحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف من الملتقى هو إحاطة هذه القيادات على نحو مكثف بكافة التطورات في المنطقة وتأثيرها على مصر وكذلك اطلاعهم على مسيرة التنمية الشاملة التي تتواصل في أنحاء البلاد، وذلك في إطار صقل مهارتهم ومعارفهم للقيام بدورهم في نقل هذه المتابعة إلى كل فئات الشعب من خلال دورهم في مجال الإعلام الداخلي والتوعية المجتمعية.

وأضاف رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات أن أنشطة هذا الملتقى شملت العديد من ورش العمل والمحاضرات التي ألقاها العديد من أبرز الرموز الوطنية والأكاديمية، حيث تنوعت محاضرات هؤلاء الخبراء في عدد من المجالات الاستراتيجية والمجتمعية والإعلامية والسياسة الدولية والإقليمية فضلا عن مجالات الثقافة العامة.

وأضاف أحمد يحيي أن أنشطة الملتقي تضمنت أيضا تنظيم زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزيارة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث أطلعوا على نشاط المركز واستمعوا إلى شرح موسع عن الدراسات والتقارير التي يديرها المركز ودوره في مواجهة الشائعات بأساليب علمية فعالة الأمر الذي سوف يسهم في أدائهم لمهامهم في مجال الإعلام التنموي والتوعية المجتمعية.