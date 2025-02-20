فعاليات الموسم الثالث من ”إنت النجم” لاكتشاف المواهب الطلابية بجامعة حلون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 11:25 صباحاً - في إطار حرص جامعة حلوان على دعم الإبداع والابتكار بين طلابها، وتعزيز دور الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، انطلقت فعاليات الموسم الثالث من مسابقة "إنت النجم"، التي تعد أكبر وأضخم حدث لاكتشاف المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية. تأتي هذه المسابقة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من طلاب الجامعة على المشاركة والتنافس في أجواء من الحماس والإبداع.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شهدت المرحلة الأولى من المسابقة تنافسًا قويًا بين الطلاب في مختلف المجالات، حيث أشرف على تحكيمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس، لضمان التقييم العادل للمتسابقين. كما تضمنت المسابقة منافسات في المعلومات العامة، بمشاركة فرق من 14 كلية، وتأهلت منها فرق تمثل كليات الهندسة بالمطرية، والآداب، والطب، بعد أداء مميز استعرض قدراتهم المعرفية والثقافية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن هذه المسابقة أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف وصقل المواهب الطلابية، حيث قال: "تحرص جامعة حلوان على توفير بيئة داعمة للإبداع، انطلاقًا من دورها في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة. إن إنت النجم ليس مجرد مسابقة، بل هو فرصة للطلاب لإبراز مواهبهم وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات."

وتقام المسابقة تحت إشراف اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.