"البحوث الإسلامية" و "القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" يناقشان تنفيذ خطة استراتيجية فاعلة لمواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:29 صباحاً -

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الدكتورمحمد الجندي الدكتور هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والوفد المرافق لها، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين المجمع والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ وذلك بحضور د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

تناول اللقاء سبل تفعيل برتوكول التعاون بين المجمع والمركز، وتحديث استراتيجية العمل الميداني المشترم لمواجهة المشكلات والتحديات المجتمعية التي تؤرق المجتمع المصري، من خلال الوقوف على مهام مجمع البحوث الإسلامية في الإطار المجتمعي وما يقوم به من خلال أنشطته الميدانية والإلكترونية والبحثية والعلمية، وكذلك الوقوف على أحدث النتائج الاجتماعية الصادرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكذلك تفعيل التعاون المشترك بين الباحثين من الجانبين في المجالات والتخصصات العلمية المتنوعة، وتبادل ما يصدر من مطبوعات ودوريات ومجلات ودراسات بغية الاستفادة منها في معالجة القضايا والمفاهيم المجتمعية.

ويستهدف التعاون الفعال بين الجانبين إعداد مشروعات علمية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بما ينعكس على تحقيق رؤية عمل تكاملية، من خلال ترتيب أوليات العمل وفق المشكلات المجتمعية الأكثر تأثيرًا في الواقع المجتمعي، والعمل على تشكيل لجنة تنفيذية مهامها: دراسة المشكلات المجتمعية من خلال وحدة الرصد بمجمع البحوث الإسلامية والمرصد الإعلامي والاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للأعمال الميدانية والحملات التوعوية، والفضاء الإلكتروني، تشتمل على الندوات والدورات التدريبية وورش العمل، والأماكن المستهدفة، وعرض أبحاث يمكن نشرها في مجلة الأزهر تستهدف الوعي المجتمعي.