وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط يشيد بالجهود المصرية في ملف الحرب على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:29 صباحاً - قال اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقًا، إن تهجير الفلسطينيين من غزة "غير مقبول ولا يجوز"، وهي تحتاج إلى خطة محكمة من أجل التطبيق وإنقاذ الوضع، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقدم خطة لإعادة الإعمار، وعلى جامعة الدول العربية بذل الجهود للحفاظ على إدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار.

وخلال لقاء عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc، أشاد اللورد طارق أحمد بالجهود المصرية ودورها في ملف حرب غزة، كما وجه التحية لمصر وقطر والأردن لدورهم المؤثر في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه يجب إنهاء الصراع في غزة وإحداث حالة من التقدم البنّاء، وأن حل الدولتين لا يجب أن يُنسى.

وتابع أن ما يحدث حاليًا في الضفة الغربية من اعتداءات إسرائيلية يعد "استيلاء"، فعمليات الاستيطان "غير قانونية"، ورغم أن القانون الدولي يجرم السلوك الإسرائيلي هناك، فإن إسرائيل تشرع قانونًا خاصًا يخالف المواثيق الدولية من أجل الاستيلاء عليها، لكن يجب اغتنام الفرص لإنقاذ الوضع في غزة والحفاظ على حياة المدنيين بعد الأحداث المأسآوية، فالوقت الحالي يجب أن يشهد خطة عربية موحدة لإنقاذ الوضع هناك، ولا يجب اتساع رقعة الصراع في غزة والضفة.

واستكمل اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقًا، إن تأثير أمريكا على إسرائيل "أكبر من أي دولة أخرى"، ولكن مقترح ترامب بشأن غزة "غير جائز ولا يُجدي نفعًا"، لافتًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن، أكدا للرئيس ترامب عدم جواز تهجير الفلسطينيين من غزة.