وزير الرى يلتقى مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- التوجيه بسرعة بحث طلبات إحلال وإنشاء عدد من الكبارى على الترع ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة

- دور مهم للسادة النواب مع أجهزة الدولة المختصة لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات فى المجاري المائية

- دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

- التوجيه بسرعة بحث طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات

- التوجيه بسرعة بحث طلبات تخصيص أراضي مملوكة للوزارة لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك

التقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل السيد النائب/ بلال النحال ، والسيد النائب/ علي احمد ، والسيد النائب/ عزيز سابق ، والسيد النائب/ محمود الشامي ، والسيد النائب/ محمد الرفاعي ، والسيد النائب/ باسم حجازي ، والسيد النائب/ هاني خضر ، والسيد النائب/ ابراهيم الديب ، والسيدة النائبة/ مروة هاشم ، والسيدة النائبة/ هويدا غانم أعضاء مجلس النواب ، وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع ، وإحلال وتجديد عدد من الكبارى على الترع ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي ، وتخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة .

وقد تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تغطية أجزاء من بعض الترع (مليج الغربية - الميه - زوالة - البلد العمومية ) ، حيث استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيراً لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما أكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .

كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد وإنشاء بعض الكباري (كوبري قرية الخادمية على ترعة الزاوية - كوبري مدخل قرية إسحاق على ترعة الزاوية - كوبري على ترعة المفروزة الغربية - انشاء كوبري على بحر الغابات - كوبري على ترعه ام وردة - كوبري مشاه على ترعة قنبة) ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة .

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بأحد الزمامات ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة هيئة الصرف بسرعة بحث هذه الطلبات وإتخاذ اللازم بشأنها .

وتم مناقشة الطلبات المقدمة من السادة النواب بخصوص تخصيص أراضي مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإنشاء مراكز شباب للمنفعة العامة ، حيث وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث هذه الطلبات طبقاً لخطة الوزارة فى التعامل مع الأملاك .