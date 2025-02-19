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الرئيس السيسى يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات الإسبانية

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الرئيس السيسى يشارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات الإسبانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:33 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش زيارته الرسمية الى مملكة إسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وأسبانيا. كما أعرب عن تقدير مصر للدور المهم والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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