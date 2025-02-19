إصابة أفشة تُهدد غيابه عن مبارة القمة السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:33 مساءً - تعرض محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي لإصابة بشد في السمانة يغيب بسببها بنسبة كبيرة للغاية عن مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة.

ويبذل الجهاز الطبي للفريق جهود للحاق اللاعب بالمباراة لكن الأمور تبدو صعبة وبات في حكم شبه المؤكد غياب أفشة عن المباراة.

وخاض الأهلي عصر اليوم،الأربعاء، بملعب التتش مرانه الثاني استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المديرالفني للأهلي ، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران تحدث خلالها مع لاعبي الفريق عن بعض الأمور الفنية وواجبات كل لاعب في مباراة الزمالك المرتقبة.

وحرص المدير الفني على عقد جلسات خاصة مع بعض لاعبي الفريق في الدفاع والهجوم تحديداً من أجل توجيه بعض التعليمات الفنية لهم.

ورفض كولر تواجد اي شخص خارج منظومة الفريق داخل ملعب التتش، كما طلب من "أمن" النادي منع أي شخص يحاول تصوير المران حتى لو من خارج الأهلي أو من على أسطح المباني المجاورة للنادي حفاظاً على سرية التدريبات.

ويرغب المدرب السويسري في فرض حالة من السرية والجدية على تدريبات واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك من أجل الفوز رافضاً "نغمة" أفضيلة الأهلي في الفوز بدعوى تاراجع أداء ومستوى الزمالك.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم عقب راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة حيث تدرب الفريق مران استشفائي صباح الأثنين بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة مساء الأحد في الجولة الـ14 للدوري بملعب برج العرب، قبل أن يحصل على راحة أمس وتدرب اليوم استعداداً لمواجهة القمة المرتقبة.ة الـ15 لبطولة الدوري الممتاز.