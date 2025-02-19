وزارة التربية والتعليم تجيب: هل يجوز لمن رسب 4 أعوام بالثانوية العامة أداء الامتحانات؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:32 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يجوز للطالب الذى استنفذ عدد مرات الرسوب 4 أعوام أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها، مضيفة أن القانون يسمح للطالب بأداء امتحانات الثانوية العامة 4 سنوات فقط عامين كطالب منتظم وعامين من الخارج طالب منازل.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو المقبل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوى العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية لامتحانات المواد الدراسية الأساسية للثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.