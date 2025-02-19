عاشور وإبراهيم عادل وأبو على يقودون التشكيل المثالي لمجموعات أبطال افريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:26 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أختتمت منافساتها خلال شهر يناير الماضي.

وضم التشكيل المثالي لمجموعات دوري الأبطال، ثنائي الأهلي إمام عاشور بالإضافة إلى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بجانب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز. وجاء التشكيل الأفضل لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:



حراسة المرمى: عبد اللطيف رمضان.

الدفاع: أيوب عبداللاوى، سامبيسو سيساني، ستيفن ايبولا وكارنيرو.

الوسط: إمام عاشور، موكوينا والبلايلي.

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج، وسام أبو علي وابراهيم عادي.

التشكيل المثالي لمجموعات دوري الابطال التشكيل المثالي لمجموعات دوري الابطال

قرعة ربع نهائي دوري الأبطال



وتقام مراسم سحب القرعة في استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، كما تجري القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم .

ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا كل من، الأهلي (مصر)، الهلال (السودان)، الجيش الملكي (المغرب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، أورلاندو بيراتس (جنوب أفريقيا)، بيراميدز (مصر)، مولودية الجزائر (الجزائر).