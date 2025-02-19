الداخلية: تفكيك عبوات بدائية الصنع بمحيط وكر "خط الصعيد" في أسيوط (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:29 مساءً - استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بشأن القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة ومصرع عناصرها التي يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وتمكن خبراء المفرقعات التابعين للوزارة من تفكيك عدد من العبوات البدائية التي كانت مزروعة بمحيط أسوار المبنى محل اختبائهم من الداخل للحيلولة دون اقتحامه، كما تم ضبط مخزن الأسلحة الخاص بالبؤرة الإجرامية والذى يحتوى على عدد 201 قطعة سلاح ليصل إجمالي الأسلحة المضبوطة 359 قطعة سلاح عبارة عن (أر بى جى - 8 قنابل F1 - 3 رشاش جرينوف - 88 بندقية آلية - 71 بندقية خرطوش - رشاش متعدد - 187 فرد محلى - كمية كبيرة من الذخائر المتنوعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.